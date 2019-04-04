Кувшинникова будет вести рубрику о ЗОЖ в "Просвещении"

Барнаульская учительница, прославившаяся на весь мир после фотографии в купальнике, из-за которой ей пришлось уволиться, принята на работу в одно из крупнейших российских издательств – "Просвещение", сообщает lenta.ru.

Издательство, специализирующееся на выпуске учебной литературы, информировало журналистов о том, что Татьяна Кувшинникова будет вести собственную рубрику о спорте, здоровом образе жизни и укреплении здоровья.

Представители группы компании уточнили, что каждый учитель вправе вести аккаунт в соцсетях, и это его личное дело. И преподавателю дают возможность вести пропаганду ЗОЖ с сообществ издательства.

Напомним, ранее за педагога вступился губернатор Виктор Томенко. Он поблагодарил министра образования региона Максима Костенко за помощь в трудоустройстве Кувшинниковой.

Перед этим же учителя со всей России устроили "голый" флешмоб в поддержку учительницы. Его заметили и похвалили даже в Великобритании.