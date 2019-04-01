Кувшинникова устроилась в институт после "голого" флешмоба

Скандальная история с фотографией в купальнике, выложенной в соцсеть, положительно завершилась для 38-летней барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой.

После ее увольнения, педагога принял министр образования Алтайского края Максим Костенко и сделал ей продуктивное предложение, от которого преподаватель не смогла отказаться.

Параллельно за женщину вступились другие учителя, устроив "голый" флешмоб, который не обошли вниманием даже британские СМИ.

Кажется, что при такой поддержке просто невозможно было стать "изгоем". Так и вышло.

Кувшинникова "пошла на повышение", став специалистом по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Теперь уже всемирно известная сотрудница приступит к работе во вторник, 2 апреля.