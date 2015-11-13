Квартира на восьмом этаже горела в Барнауле. Фото

В пятницу, 13 ноября, в многоэтажном жилом доме в Барнауле произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.Сообщение о возгорании квартиры на восьмом этаже дома на ул. Привокзальная, 5а поступило в дежурную часть в 12:29. С огнем боролись девять пожарных с привлечением трех единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 12:43.В группе Barnaul22 "ВКонтакте" пользователи пишут, что в загоревшейся квартире проживает человек, злоупотребляющий алкоголем. В момент возникновения пожара он отсутствовал дома.