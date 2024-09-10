В Барнауле отключили светофоры на двух оживленных перекрестках

Устройства не будут работать полтора часа

10 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле временно отключили несколько светофоров из-за плановых работ, сообщили в мэрии.

Устройства не будут функционировать с 14:30 до 16:00 на перекрестках:

ул. Германа Титова – ул. 40 лет Октября;

пр. Ленина – ул. Северо-Западная.

Помимо этого, 11 сентября с 09:00 до 16:00 отключат светофор на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.