Лаборатория "Инвитро" предлагает проверить печень со скидкой 50%

Какую работу выполняет такой орган-великан (его вес у взрослого человека достигает 2 кг), как печень, в нашем организме и почему эта работа так важна для нашего с вами благополучия? Ответ прост. Печень — это "очистная станция" организма, "лаборатория" по выработке необходимых организму веществ и даже кладовая, где хранятся "неприкосновенные запасы на черный день".

У печени более 500 функций, но основных задач у нее три.

Первая и главная – очистка организма. Наш организм работает, как химический завод – когда мы едим, пьем, движемся, дышим, в нем происходят сотни химических реакций. И этот" "завод", увы, "выбрасывает" в кровь "токсичные отходы" – аммиак, фенол, ацетон. Печень "отфильтровывает" ядовитые вещества и преобразует их в безопасные соединения.

Вторая задача печени – производить нужные организму вещества. Печень "выпускает" холестерин на пользу здоровью как "строительный материал" для синтеза половых гормонов и образования желчи. Каждые сутки печень производит до полутора литров желчи – вещества, необходимого для усвоения жиров. Также она синтезирует белки, отвечающие за свертывание крови и за "доставку" витаминов и микроэлементов к другим нашим органам.

Наконец, печень – наш "аккумулятор". Она "заряжается", превращая поступающие в организм углеводы в гликоген, а когда организму требуется энергия, этот гликоген расходуется на производство глюкозы.

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