Лает, кусает, домой не пускает. Жители пригорода Барнаула ищут защиты от агрессивных собак

Жители пригородного посёлка Лесной написали обращение к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимиру Громову с просьбой помочь избавиться от агрессивной стаи собак, которая держит в страхе весь посёлок. "Псы живут около магазина, кидаются на людей и представляют серьёзную опасность", – рассказывают инициаторы обращения. В "Ласку" (организация занимается отловом бездомных животных в Барнауле, – прим. ред.) жители посёлка обращались, но собаки уже стерилизованы и повторному отлову не подлежат. Между тем уже в следующем году Барнаул может столкнуться с огромной проблемой: неделю назад в городе "провалился" аукцион на выполнение работ по обращению с животными без владельцев. Ни одна организация (в том числе и "Ласка") не заявилась на тендер. Возможно, уже весной 2022-го в столице края просто некому будет заниматься отловом бродячих псов.

Опасные соседи

"Пару лет назад у нас бродячая собака девочку покусала – поранила лицо, остались шрамы, – рассказывает жительница посёлка Елена Шишкова. – Я сама неоднократно видела, как эти собаки окружали детей, кидались на них. Приходилось вмешиваться, прогонять собак. Даже взрослые боятся – идут с остановки, отламывают палки от деревьев. Маму мою пытались укусить".

Жители посёлка утверждают, что ещё до недавнего времени бродячих животных в Лесном не было вообще. По их мнению, этих собак им "подкинули", причём уже после стерилизации: на ушах животных видны бирки, которые обычно ставит "Ласка" после операций. "Мы живём в поселке больше пяти лет. Все местные следят за собаками, бродячих не было, щенков или даже уже взрослых псов, потерявших хозяев, люди пристраивают по знакомым или соседям. Бездомных у нас никогда не было, – уверяет Елена.

Люди считают, что сотрудники приюта могли выпустить животных вблизи посёлка, "избавляя" от собак город.

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Директор "Ласки" Софья Куликова утверждает, что подобного быть не могло: "Возврат животных в другую среду обитания исключён, так как и при отлове, и при возврате ведётся обязательная видеофиксация процесса". Поэтому, по словам Куликовой, предположения жителей Лесного о том, что им "Ласка" подкидывает собак, беспочвенны.

Напомним, по законодательству (ФЗ № 498, вступил в действие в 2020 году), в России действует система возвратного отлова, то есть бродячее животное отлавливают, стерилизуют, прививают от опасных для людей заболеваний, помечают (например, ставят бирку в ухо) и если оно не проявляет признаков безосновательной агрессии, его отпускают туда же, где животное обитало раньше.

И уже после этого, в какие бы стаи не собирались такие собаки, ловцы не приедут и заново их отлавливать не будут.

Такой подход возмущает барнаульцев. "Если собак стерилизовали и привили – это же не значит, что у них не стало зубов", – отмечает Елена Шишкова.

Горожане указывают, что бродячих собак в городе меньше не становится, а это значит, что закон просто не работает. И винят в этом единственную организацию, которая этим занимается. "Многие возмущаются, что "Ласка" плохо работает, а кто покажет как хорошо?" – задаётся вопросом Куликова. Однако директор приюта уверена, что законопроект работоспособен, результат будет, но не моментально. "Век бездомной собаки очень короткий: по статистике – около четырёх лет и, согласно логике закона, популяция бездомных животных должна за это время исчезнуть, так как они подвергаются обязательной стерилизации", – отмечает Куликова. Но так будет, если не помешает безответственность людей, которые сами выбрасывают животных на улицу.

"Каждый день в Барнауле рождаются никому не нужные котята и щенки, – рассказывает Куликова. – Из того же Лесного не раз поступали заявки: заберите коробку со щенками на остановке. Неужели бездомная собачка их родила и в коробочку сложила? Конечно люди".

Добавляют проблем дачники, которые на лето берут себе питомца, а осенью "вдруг" вспоминают, что в квартире его держать не смогут и просто бросают где-нибудь в пригороде, надеясь на чьи-то "добрые руки". "Южный захлёбывается каждую осень. Садоводы приезжают, берут животину на лето, а осенью уезжают без неё. Животным нужно что-то есть, они и бегут к людям", – рассказывает директор "Ласки".

По мнению Куликовой, решить проблему бродячих животных можно только через воспитание ответственности у людей.

"У собак нет умысла, они действуют согласно инстинктам. И мы должны научиться и научить своих детей, как себя с ними вести. Ведь мы учим ребёнка правилам дорожного движения, читаем лекции, проводим тренинги, показываем, как нужно переходить дорогу, так и здесь. С населением надо работать, учить правильному обращению с домашними питомцами. Пока мы не будем работать с жителями, доказывать необходимость стерилизации своих животных, если нет гарантии пристроя потомства, проблему бездомных животных мы не решим, и они будут продолжать причинять неудобства окружающим", – говорит Куликова.

Некому ловить

Проблема бродячих собак актуальна практически для всех районов Барнаула. Софья Куликова говорит, что наиболее острая ситуация складывается в частном секторе и промышленных зонах. В последнее время выросло число заявок на отлов животных из микрорайона Пролетарская – Партизанская – Декабристов, где сейчас сносят частные дома и люди, переезжая в квартиры, просто бросают своих питомцев.

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Между тем есть риск, что уже на следующий год в Барнауле некому будет заниматься отловом животных. 11 ноября администрация города объявила тендер на выполнение работ по обращению с животными без владельцев в части их отлова, содержания и возврата на прежние места обитания на сумму более 4 млн рублей. Но ни одна организация не пожелала принять участие в аукционе.

Куликова подтвердила, что "Ласка" не подала заявку на тендер. Причина – финансовая. "Чтобы участвовать в торгах, нужно заплатить за участие чуть больше 50 тыс. рублей и за обеспечение контракта – 210 тыс. рублей, – рассказывает Куликова. – Мы рассчитывали, что успеем закрыть прошлый контракт и вернуть прошлогодние деньги с обеспечения. Пока мы только подготовили документы на закрытие текущего тендера. Идёт проверка".

По словам руководителя приюта, вот уже на протяжении нескольких лет "Ласка" – единственная организация в Алтайском крае, которая занимается проблемой отлова бродячих животных. Организацию просят взяться и за отлов в Новоалтайске, Павловске, Заринске. "Мы отказываемся, Барнаул бы вывезти, – отмечает Куликова. – Оплата за эту работу просто мизерная. Средств, которые заложены, не хватает. Если бы это было выгодно, уже давно бы нашлась куча подрядчиков и по Барнаулу, и по другим районам. На весь край в этом году было выделено 16 млн рублей. Сколько было освоено? Меньше половины? Потому что некому работать. Мы можем заниматься только благодаря тому, что мы общественная организация, у нас есть дополнительные источники помощи в виде спонсоров, волонтёров, грантов. А так – абсолютно в убыток. Стоимость работ намного выше, нежели это оплачивает администрация. Взять даже тариф стерилизации. В контракте заложено 1129 руб. Среднерыночная цена по Барнаулу – 4000 руб. на одну собаку".

По словам Куликовой, требования к отлову по закону "космические, и их катастрофически сложно соблюсти": необходимы спецтранспорт, обязательная видеофиксация отлова и выпуска собак, специалисты по отлову, которых не готовят ни в одном учреждении в стране. К тому же работа опасная – одичавшее озлобленное животное может напасть на ловца. "Я предлагала нашему кинологическому колледжу ввести курсы ловца собак. Отказываются, хотя очень востребованная профессия – всей стране нужны ловцы, обученные зоопсихологии, поведению животного, повадкам, реакциям на действия человека, на препараты", – отмечает Куликова.

Окончательного ответа на вопрос, будет ли "Ласка" принимать участие в следующем тендере, если решит финансовые проблемы, директор пока не даёт. Получается, Барнаул может столкнуться с тем, что уже в следующем году просто некому будет заниматься отловом бродячих животных. Amic.ru направил запрос в администрацию города с вопросом, как власти намерены решать проблему.