Лауреат Нобелевской премии восхитился данными об эффективности "Спутник V"

По словам ученого, в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно

4 февраля 2021, 09:58, Никита Бородкин

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти восхитился данными об эффективности российской вакцины "Спутник V". По его мнению, Россия "имеет долгую историю разработки хороших вакцин".

Стало известно, насколько эффективна российская вакцина от COVID-19

Стало известно, насколько эффективна российская вакцина от COVID-19

Как пишет ТАСС, ученый отметил, что эффективность российской вакцины выглядит очень обнадеживающей, при этом в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно. Вирусолог подчеркнул, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями других стран – Janssen и AstraZeneca.

Напомним, что результаты последней, третьей фазы  клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19  866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.

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