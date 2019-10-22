Лазерное шоу и много игр ждут Барнаул в первый день каникул на фестивале #ВместеЯрче

Большой праздник в рамках фестиваля #ВместеЯрче пройдет в Барнауле в субботу, 26 октября, в концертном зале "Сибирь". Это завершающее мероприятие IV Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии.

Организаторы уверяют, что праздник будет очень интересным и познавательным. Для гостей будут организованы несколько площадок с призами и подарками от партнеров фестиваля. Так, любителей "поломать мозги" ждут в зоне интеллектуальных настольных игр для всей семьи. Юных всезнаек увлечет "Тесла шоу" от музея занимательных наук "Как так?".

Здесь же пройдет выставка детских рисунков на тему "ВместеЯрче-2019", а также будет организована фотозона с символами фестиваля. Кстати, за самые креативные фотографии авторы получат призы. Победителя определят в конце мероприятия.

Ну а самое главное событие начнется в 17:00. Это лазерное, световое, неоновое представление от создателей шоу "Игра". Те, кому довелось его посмотреть, утверждают, что в этом шоу удивительно сочетаются фантазия и современные технологии. Лазерное оборудование дарит красочную картинку, "умные" светодиоды и оптическое волокно в костюмах персонажей превращают их в завораживающих героев компьютерной игры. А сложные технические решения гармонично вписаны в сюжет шоу, что позволяет достичь эффекта полного погружения в цифровое представление. Понравится гостям любого возраста, уверяют авторы.

Где и когда пройдет праздник

26 октября в концертном зале "Сибирь". Начало в 16:00.

Где взять билеты

Приобрести билеты можно будет во всех кассах города, на сайте kassy.ru и у распространителей. Кроме того, вы можете выиграть билеты на фестиваль, приняв участие в викторине в социальных сетях amic.ru: в "Одноклассниках" и Instagram.

Что такое фестиваль #ВместеЯрче

Это Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии. Проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России. В 2019 году он проходит в стране уже в четвертый раз. Алтайский край традиционно принимает участие в мероприятиях. В рамках фестиваля предприятия промышленности и энергетики организуют конкурсы, выставки, благотворительные и экологические акции, квесты, флешмобы, уроки по энергосбережению и экскурсии.