ЛДПР борется с закрытием военно-спортивного клуба в Барнауле

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Военно-спортивный клуб "Вега-Кристалл", расположенный в подвале Алтайского политехнического техникума – бывшего училища № 42, могут скоро закрыть. Об этом депутату фракции ЛДПР в краевом парламенте Андрею Щукину рассказал председатель клуба Юрий Есев.

О необходимости покинуть помещение Есеву сообщил директор техникума Александр Холтобин. Нахождение там клуба было прописано в договоре безвозмездного пользования нежилыми помещениями.

По данным ЛДПР, подвал заинтересовал некие коммерческие структуры.

"Подвал был захламлен и никак не использовался. За время существования клуба была проделана огромная работа. Собственными силами организован вывоз мусора, проведена система приточной вентиляции, заменены все трубы, сделана отмостка всего корпуса, так как раньше его постоянно топило. За 9 лет потрачено более 2 млн рублей", – цитирует пресс-служба партии Юрия Есева.

Сейчас в клубе занимается около 300 человек, из них 84 – учащиеся техникума, 52 подростка из неблагополучных и малообеспеченных семей. Здесь учат быть дружинниками, проводят мастер-классы для подростков в трудной жизненной ситуации.

"Это недопустимо – учебному заведению ставить интересы бизнеса выше военно-патриотического воспитания детей. В этом году по инициативе фракции ЛДПР в АКЗС был принят закон "О патриотическом воспитании в Алтайском крае". И действия г-на Холтобина противоречат его нормам. ЛДПР настаивает на сохранении клуба", – прокомментировал Андрей Щукин.Читайте также: Закон о патриотическом воспитании приняли в Алтайском крае

Депутат направил обращение в краевое управление образования и молодежной политики.