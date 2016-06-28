ЛДПР назвала кандидатов на выборы в Госдуму от Алтайского края

Фото: ldpr.ru

XXIX Всероссийский съезд ЛДПР проходит во вторник, 28 июня, в Москве. Только что стало известно, каким составом на выборы в Госдуму идут либерал-демократы Алтайского края. Щукин, Боровикова, Рего, Шудра — фамилии корреспонденту ИА "Амител" назвал депутат ГД от двух Алтаев Владимир Семенов.

Общефедеральный список в Госдуму возглавит председатель ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Также в список войдут руководитель Высшего Совета ЛДПР, заместитель Председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев, депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Леонид Слуцкий, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Сергей Каргинов и Василий Тарасюк.

А вот традиционных региональных групп, когда одна включает регион или группу регионов, не будет. Точнее некоторые группы будут включать насколько регионов, а в некоторых регионах будет по несколько групп. Не будет единого списка партии, в том числе, по Алтайскому краю. Будут группы, соответствующие одномандатным округам. И возглавят их кандидаты-одномандатники. Их имена чуть ниже.

А вот сам Владимир Семенов, который был наиболее вероятным кандидатом на лидерство в региональной группе Алтайского края, войдет в группу Ростовской области, он там стоит под вторым номером. На первом месте - ростовский координатор партии Сергей Иванов.

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Прочее Избирательная кампания стартовала в Алтайском крае

Кого ЛДПР выдвинула по одномандатным округам в Алтайском крае:

По Барнаульскому одномандатному округу (№ 39) — депутат АКЗС, экс-координатор регионального отделения партии Андрей Щукин. По стране это региональная группа № 27.

По Рубцовскому округу (№ 40) — депутат АКЗС Ирина Шудра. Региональная группа № 28.

По Бийскому округу (№ 41) — депутат Бийской городской Думы Павел Рего. Региональная группа № 29.

По Славгородскому округу (№ 42) — координатор реготделения партии ЛДПР Евгения Боровикова. Региональная группа № 30.

1 июля состоится официальное мероприятие по выдвижению кандидатов на краевом уровне в АКЗС в либерально-демократической партии. О том, кто может пойти под флагами партии в краевой парламент, читайте здесь.

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