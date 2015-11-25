ЛДПР: власти Рубцовска не могут достроить дом для врачей и учителей

Во вторник, 24 ноября, прошло заседание фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании, в котором приняли участие глава Рубцовскаи и.о. замглавы администрации. Обсуждался недостроенный дом для врачей и учителей.

Представители власти города рассказали, что дом рассчитан на 90 квартир, из них около 30 предназначаются для врачей, еще 30 – для учителей. Из краевого бюджета на стройку выделено 20 млн рублей, город потратил 86,596 млн. Но для завершения строительства требуется еще 64,154 млн рублей.

Кстати, деньги из краевого бюджета на возведение дома выделялись несколько лет назад по инициативе фракции ЛДПР.

''В городе катастрофическая нехватка медиков. Они просто уезжают. И один из способов их задержать у нас – предоставить жилье. Смотрите, сколько у меня обращений от врачей, в том числе и от онкологов'', - заявила депутат Ирина Шудра.

В Главэкономики заявили, что для выделения дополнительных денег необходима бюджетная заявка, проектно-сметная документация, обоснование бюджетной эффективности и т. д. Но администрация Рубцовска этих документов не предоставила.

''Насколько мне известно, заявка есть, я ее лично не смотрел, но…Мне никто не говорил. Я не могу сейчас сказать, что там за документы… Я сюда ехал с информацией о том, что все есть. Мне, честно говоря, даже сказать нечего. Придется самому разбираться теперь'', - ответил Александр Дьяконенко.

В ЛДПР предполагают, что заявку действительно отправляли, но Главэкономики вернуло ее на доработку, после чего документы затерялись.