Лебедям в алтайском заказнике увеличили норму корма из-за морозов

Дневную норму корма увеличили из-за сильных морозов для птиц, зимующих в заказнике "Лебединый" на озере Светлое. Об этом сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

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Между тем, несмотря на 40-градусные морозы, установившиеся в регионе, температура озера Светлого остается стабильной (+6 градусов). Озеро затягивается льдом, но полностью оно не замерзнет - со дна водоема бьют теплые ключи.

Егерь заказника Владимир Никулинский рассказал, что этой поверхности хватает для размещения около 700 зимующих на озере лебедей и другой водоплавающей птицы.

"В прошлые годы температура воздуха на озере опускалась до -53 градусов, но даже такой сильный мороз не сковал озеро льдом. В этом году температура воздуха чуть ниже -40 градусов", -отметил он.

Егерь подчеркнул, что зимние гости чувствую себя комфортно. В морозные дни им повысили дневную норму корма до 300 килограммов в день. Всего на зиму семи сотням лебедей и живущим на озере уткам необходимо около 20 тонн корма.