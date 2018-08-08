Лед во Дворце зрелищ и спорта растопят из-за закрытия и миллионных убытков

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8 августа по решению Железнодорожного суда Барнаула был закрыт Дворец зрелищ и спорта. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.

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В конце июля сотрудники пожарного надзора и прокуратуры выяснили, что из обнаруженных ранее 16 нарушений во Дворце спорта ликвидировали только одно. Прокуратура требовала его закрыть. Юристы Крайсовпрофа и арендаторов Дворца спорта пытались это оспорить, приводя различные аргументы, в том числе тот, что здание не видело капитального ремонта с 1966 года. Однако суд встал на сторону надзорного ведомства.

Как сообщил Amic.ru и.о. руководителя алтайского Крайсовпрофа Иван Панов, для них решение о закрытии стало полной неожиданностью. Суд не уведомил их об этом решении. При этом они ждали итоги экспертизы, которая должна была уточнить, действительно ли нарушения во Дворце угрожают безопасности посетителей и необходимо ли его закрыть. По словам Панова, они сейчас решают, как поступить с Дворцом спорта. Уже завтра, вероятно, будет растоплен лед, потому что его содержание обходится владельцам в приличную сумму.

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Кроме того, сейчас Крайсовпроф лишился всех основных арендаторов. Хоккейная команда "Алтай" фактически переехала на "Карандин-Арену", где будут тренироваться дети и выступать профессиональная команда. По словам Ивана Панова, ситуация сложная. Только за освещение владельцы платят около миллиона рублей в месяц. Лишних средств, которые можно потратить на реконструкцию главной арены Барнаула, нет.

"Реконструкция — вещь очень дорогостоящая. Речь идет о миллионах рублей. Сейчас мы решаем, где найти эти средства", - отметил он.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в течение трех лет в Барнауле будет достроена ледовая арена "Алтай" стоимостью более 600 миллионов рублей. Ожидается, что там будет выступать и тренироваться команда "Алтай". В перспективе — проводить матчи "ВХЛ". Тогда Дворец спорта просто не будет задействован. Владельцы не исключают, что в такой ситуации они не будут заливать лед и просто преобразуют арену во Дворец зрелищ для проведения концертов. Не секрет, что основной доход приносят именно масштабные шоу и мероприятия, а не аренда льда.

В спортивных кругах предполагают, что в ближайшие годы может произойти слияние ХК "Динамо" и "Алтай". Бюджет новой команды будет пополняться за счет частных инвестиций с планами на участие в КХЛ. В таком случае новой команде нужен будет ледовый дворец. Ни "Динамо", ни будущий "Алтай" не соответствуют требованиям Федерации хоккея России. Тогда есть вариант либо строить новый дворец, либо реконструировать Дворец зрелищ и спорта.

В 2017 году была информация, что Дворец спорта уже пытались приобрести частные инвесторы, владеющие командой "Динамо", за 30 миллионов рублей. При этом собственники отказались от сделки. Ориентировочная стоимость Дворца составляет от 90 до 100 миллионов рублей.