Ледниковый период: стало известно, когда в Алтайском крае ослабнут морозы

Период аномальных холодов в Алтайском крае затягивается – по предварительным данным синоптиков сильные морозы продержатся в регионе до следующей среды.

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Прочее Территория климатического экстрима: температурные рекорды Алтайского края

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, районы края будут находиться под влиянием арктического антициклона до 13 февраля включительно.

И если ранее сообщалось о двух волнах сильных морозов, которые выпали на самое начало месяца, а затем на 4-5 февраля, то теперь стало понятно, что Алтай не минует и третья волна, которая ожидается 8 и 9 февраля.

До этого момента на районы края успеет оказать влияние южный циклон и в регионе немного потеплеет.

В ночь же на 8 февраля в регионе местами, как ожидается, температура упадет до -44 градусов.

Понемногу морозы начнут спадать с 10 февраля, но вплоть до середины следующей недели Алтайский край все же будет находиться в зоне все того же арктического антициклона.

Напомним, что в настоящее время в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномального холода.