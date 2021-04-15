Ледоход движется по Оби в направлении Барнаула

Жители Барнаула уже в самое ближайшее могут посмотреть на ледоход, рассказала "Алтайской правде" руководитель отдела гидрологии регионального гидрометцентра Ольга Прахт.

По её словам, это явление уже наблюдают рядом с райцентром Усть-Пристанского района, а вблизи со столицей Алтайского края можно увидеть отдельные крупные льдины.

"Мы ещё вчера ждали ледохода здесь, но он не начался, – уточнила Прахт. – Однако это может произойти в любой момент".

Напомним, что за ледоходом можно наблюдать в режиме онлайн на сайте amic.ru. В этом поможет камера, установленная рядом с Новым мостом через Обь.