Легендарную "Волгу" со звездой выставили на продажу в Барнауле

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Легендарный автомобиль ГАЗ-21 1960 года выпуска выставили на продажу в Барнауле за 325 тысяч рублей, сообщает "Алтайская правда".

Хозяин машины подчеркивает, что "Волга" находится в хорошем состоянии. "Редкая "Волга" первой серии со звездой. Автомобили первой серии выпускались всего чуть больше года, и было их выпущено 29 000", - указывает автор объявления, добавляя, что до наших дней дожило мало подобных автомобилей.

Что касается характеристик машины, то ее двигатель объемом 2,4 литра пережил капитальный ремонт. Мощность составляет 80 лошадиных сил.

Цена вопроса — 325 тысяч рублей.