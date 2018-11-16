Легендарный конкурс красоты "Мисс Гранмулино" продолжается

24 ноября при поддержке Новое Радио Барнаул состоится финал второго отборочного тура, где выберут Мисс Granmulino Ноябрь 2018. Победительница поборется в финале конкурса в июле 2019 за главный приз: Путешествие в Италию.

Первый этап голосования уже проходит в официальной группе Модельного агентства "Стиль". Второй этап голосования в официальных группах во ВКонтакте пройдёт с 19 по 23 ноября 2018 года в отдельных номинациях "Мисс Новое Радио" и "Мисс Vienne Lion".

Перед вторым этапом ежедневно с 19 по 22 ноября 2018 года с 18:00 в РК Granmulino будут проходить репетиции, мастер-классы, фотосессии. Каждый посетитель, придя в эти дни в кофейню, сможет увидеть и оценить финалисток конкурса красоты. На самом мероприятии красавицы покажут визитную карточку, продефилируют в меховой авторской коллекции, нижнем белье и вечерних нарядах.

Начало 19.00, 24 ноября 2018 года

Адрес: пр. Социалистический, д. 71

Вход строго по билетам

Количество мест ограничено

Бронь столика: 36-36-00