Легендарный психотерапевт Анатолий Кашпировский прилетел в Барнаул
Перед прибытием в краевую столицу он записал видеообращение
15 августа 2018, 16:32
Фото: superlinguist.com
Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, снискавший огромную популярность в конце 80-х — 90-х годах, прилетел в Барнаул.
Перед вылетом в краевую столицу он записал видеообращение и рассказал о своих ближайших планах.
В Барнауле Анатолий Кашпировский проведет несколько сеансов, а 16 августа он придет на эфир радио Эхо Москвы Барнаул 69.11 УКВ.
Выступления Кашпировского пройдут с 17 по 26 августа в ДК "Моторостроителей". Начало сеансов в 11:00 и 15:00. Вход свободный.
Также встречи с Кашпировским пройдут с 27 по 31 августа и со 2 по 9 сентября в 11:00, 15:00 и 19:00.
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