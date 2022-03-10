«Быстро, просто и на любые нужды»: барнаульцам рассказали, как взять заём под залог автомобиля и ПТС

Займы под залог — это современный и простой способ получить крупную сумму денег быстро. Вам не нужно собирать большое количество документов, поэтому и не потребуется много времени на получение средств. При этом шанс одобрения очень высокий.

Одни из самых распространённых займов в сфере залогового кредитования — это заём под залог ПТС или под залог автомобиля. Это два популярных и доступных вида кредитования, которые подойдут практически любому владельцу машины. Но между займом под залог транспортного средства и займом под залог ПТС есть одно большое отличие.

«При займе под залог авто вы оставляете транспортное средство на площадке у кредитора. Например, в каждом городе, где представлена компания „Кредит-Финанс“ оборудованы охраняемые стоянки для автомобилей и спецтехники. Поэтому за сохранность можно не беспокоиться. При займе под залог ПТС клиент сохраняет машину в пользовании у себя. Вы отдаёте паспорт транспортного средства в компанию, но при этом продолжаете ездить на своём авто в комфортном режиме на законных основаниях», — отметил Виталий Слабко, сооснователь компании «Кредит-Финанс».

Микрофинансовые организации (МФО) — это компании, которые работают аналогично банкам, строго по закону. Их деятельность полностью контролирует Центробанк. Поэтому обращаться в МФО безопасно. Главное, проверить, состоит ли выбранная компания в реестре ЦБ. Это можно сделать на сайте Центробанка самостоятельно: просто вбейте в поисковую строку название компании и проверьте статус лицензии.

«Кредит-Финанс» (займы предоставляет общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Тодиви» ОГРН 1182468002925, ИНН 2465176360, КПП 246501001, регистрационный номер в государственном реестре МФО № 1903504009209) работает с легковыми и грузовыми автомобилями, спецтехникой и мототехникой. Все транспортные средства должны быть зарегистрированы в ГИБДД, согласно действующему законодательству РФ. Возраст автомобиля, повреждения или ограничения не важны. Перечисленные факторы влияют лишь на оценку имущества, но самостоятельным поводом для отказа не будут. Компания в любом случае рассмотрит вашу заявку.

«Кредит-Финанс» — федеральная компания, оказывающая финансовые услуги в сфере залогового кредитования.

ООО МКК «Тодиви»

Офис в Барнауле: ул. Советская, 9

Тел. +73852222771

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Займы предоставляет общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Тодиви» ОГРН 1182468002925, ИНН 2465176360, КПП 246501001. Регистрационный номер в государственном реестре МФО № 1903504009209: ссылка на реестр МФО на официальном сайте Банка России; дата внесения в гос. реестр МФО: 10.04.2019 г. Интернет-приемная Банка России располагается по этой ссылке.