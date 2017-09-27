Легковушка перевернулась на крышу на улице Матросова в Барнауле
В городской ГИБДД сообщили, что информация о данном ДТП в дежурную часть не поступала
27 сентября 2017, 17:49
Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль перевернулся на крышу на улице Матросова в Барнауле в среду, 27 сентября.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что инцидент произошел между улицами Меланжевая и Бехтерева.
На фото с места событий видно, что легковушка в буквальном смысле лежит на крыше.
Судя по всему, при ДТП никто не пострадал, поскольку в городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о случившемся в дежурную часть не поступала.
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