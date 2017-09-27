Легковушка перевернулась на крышу на улице Матросова в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль перевернулся на крышу на улице Матросова в Барнауле в среду, 27 сентября.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что инцидент произошел между улицами Меланжевая и Бехтерева.

На фото с места событий видно, что легковушка в буквальном смысле лежит на крыше.

Судя по всему, при ДТП никто не пострадал, поскольку в городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о случившемся в дежурную часть не поступала.