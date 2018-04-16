Легковушка протаранила пятиэтажку в результате жесткой аварии в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль въехал в пятиэтажный жилой дом в результате ДТП, случившегося утром 16 апреля в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Уточняется, что авария произошла в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии.

"Все живы", - добавляет автор заметки. Судя по фото с места событий, перед тем, как автомобиль влетел в жилой дом, произошло столкновение двух транспортных средств. На место прибыла полиция.