Легковушка протаранила столб во время разгула непогоды в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль влетел в столб днем во вторник, 16 января, в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Власихинской у "Водоканала". Движения почти нет", - отмечает автор заметки.

Напомним, что 16 января в Барнауле из-за непогоды осложнена дорожная обстановка. В городской ГИБДД призывают водителей строго соблюдать ПДД и быть предельно осторожными на дорогах.