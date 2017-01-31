Легковушка слетела с трассы в Алтайском крае, обгоняя фуру – очевидцы. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае днем во вторник, 31 января.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Будьте аккуратны на трассах, очень скользко! Обгонял фуру, не справился с управлением, перед Хабарами. Все живы", – отмечает автор заметки.

На снимке с места событий видно, что автомобиль завалился на левый борт.