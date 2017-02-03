Легковушка снесла столб со светофором в Барнауле. Фото
По данным очевидцев, инцидент произошел на перекрестке улиц Малахова и Эмилии Алексеевой
3 февраля 2017, 17:22
Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль в Барнауле врезался в столб, на котором был закреплен светофор, днем в пятницу, 3 февраля.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "14:35. Угол Э.Алексеевой и Малахова, машина врезалась в столб со светофором. Пострадавших нет", – отмечает автор заметки.
По данным очевидцев, из-за ДТП образовалась большая пробка.
Комментарии
Новости партнеров