Легковушка снесла столб со светофором в Барнауле. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль в Барнауле врезался в столб, на котором был закреплен светофор, днем в пятницу, 3 февраля.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "14:35. Угол Э.Алексеевой и Малахова, машина врезалась в столб со светофором. Пострадавших нет", – отмечает автор заметки.

По данным очевидцев, из-за ДТП образовалась большая пробка.