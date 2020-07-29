"Лес – наше богатство". Житель Алтайского края показал вырубку реликтового леса

Житель села Гуселетово Романовского района пожаловался на вырубку окрестного леса. Видео со спиленными деревьями он разместил в "Одноклассниках".

По словам очевидца, некая барнаульская фирма собирается заготовить порядка 20 тысяч кубометров древесины, вырубив деревья на площади 15 квадратных километров. При этом под пилу идет лишь лес хорошего качества, который можно использовать в строительстве, а некоторые сосны росли не один десяток лет.

"И это мы проголосовали за поправки в Конституцию. Лес – наше богатство", – говорит автор видео.

Местные жители уверены, что вырубленный лес вывозится на Павловский деревообрабатывающий комбинат, который они связывают с семьей бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Как сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности", фактом вырубки уже заинтересовались в Министерстве природы края.