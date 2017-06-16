Лесной пожар произошел в Алтайском крае из-за загоревшегося автомобиля

Фото: cod52.ru

Лесной пожар произошел в Алтайском крае из-за воспламенения автомобиля, сообщили в региональном минприроды.

Новости

Прочее Жару до +40 градусов прогнозируют в Алтайском крае на выходные

В ведомстве уточняют, что ЧП случилось в Заводском участковом лесничестве, а виновником пожара оказался житель села Озеро-Петровское Троицкого района.

Известно, что мужчина, желая искупаться, подъехал на своей машине к берегу реки Петровка. В этот момент автомобиль загорелся по причине неисправности топливной системы.

В результате произошел лесной пожар на площади 0,2 гектара. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Отметим, что всего с начала пожароопасного сезона, который стартовал 21 апреля, на землях лесного фонда Алтайского края произошло 117 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 118,79 гектара.

Также напомним, что из-за аномальной жары в регионе действует штормовое предупреждение. В районах края ожидается высокая пожароопасность.