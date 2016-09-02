Лестницу в Нагорный парк торжественно открыли сегодня. Видео

Фото: Михаил Хаустов

В Барнауле сегодня торжественно откроют мостовой переход через Барнаулку и лестницу, ведущую в Нагорный парк. Качество выполненной работы оценивает лично губернатор Алтайского края Александр Карлин и сити-менеджер Сергей Дугин.

Напомним, старую лестницу в Нагорный парк демонтировали осенью 2015 года. Информация об этом у многих вызвала возмущение. Однако Федеральное автономное учреждение "Главгосэкспертиза России" заключило, что лестничные марши и площадки старой конструкции находились в аварийном состоянии.

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Прочее Новая лестница в Нагорном парке в Барнауле: вид сверху

Реконструкция новой лестницы проводится в рамках проекта "Барнаул — горнозаводской город". В рамках работ были обустроены пять террас на склоне Нагорного парка. Проведено укрепление берега, проложена ливневая канализация. Уже сегодня это место стало одним из популярных мест отдыха горожан.

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А уже в скором времени серьезные изменения ждут Нагорный парк. Здесь планируют возвести гостиничный и спортивный комплексы, ресторан, магазин, музей современного искусства и подвесной мост.