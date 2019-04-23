Лестницу в Нагорный парк временно закрыли на уборку

Лестницу в Нагорный парк со стороны Социалистического проспекта закрыли во вторник, 23 апреля, на уборку, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Работники МУП "Горзеленхоз" в течение дня будут мыть кафельную плитку для подготовки объекта к летнему сезону. Работы планируется завершить к концу дня.

Начнут сегодня покраску ограждений лестницы, лавочек и урн. А в мае запланированы работы по замене разрушенной кафельной плитки.

"На период замены плитки движение по лестнице вновь будет перекрыто, но уже на продолжительный срок", – добавили в мэрии.