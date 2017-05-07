Летний сезон откроется на Барнаульском ипподроме 21 мая

Фото: hidalgo-altai.ru

Открытие летнего бегового сезона состоится на Барнаульском ипподроме 21 мая, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

В этот день будет разыграны традиционные призы. Это "Весенний" для лошадей орловской породы старшего возраста, "Первомайский" для лошадей призовых пород старшего возраста и "В честь Дня Победы" для лошадей призовых пород четырех лет.

Лошади пробегут дистанцию в 1600 метров. Запись на призовые заезды закончится в 12.00 16 мая. Жеребьевка пройдет 16 мая в 15.00.