Лето в сентябре: жара +32 градуса ждет Алтайский край 11 сентября

Фото: Вячеслав Мельников

Воскресенье, 11 сентября, в Алтайском крае выдастся по-летнему жарким – температура в регионе поднимется выше +30 градусов.

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, осадков сегодня в крае не прогнозируется. Температура днем +27…+32 градуса.

Ветер южный пять-десять метров в секунду, в западных районах местами порывы до 11-16 метров.

В Барнауле также будет солнечно и жарко. Днем +27…+29 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное из-за высокой пожароопасности. В некоторых районах ожидается самый высокий (пятый) класс горимости.