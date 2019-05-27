Лев Толстой и меридианы: алтайские школьники сдают сразу два ЕГЭ

Школьники Алтайского края и всей России в целом с 27 мая начинают сдавать единый государственный экзамен. Стартует он с ЕГЭ по географии и литературе. Данные предметы выбрали около 400 и более 800 человек соответственно.

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Экзамены начнутся в 10:00 часов по местному времени и продлятся: по географии – 3 часа, по литературе – 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, по географии составляет 37 баллов, по литературе – 32.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки по краю, на экзамене по географии разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира.

Следующий экзамен состоится 29 мая по базовой и профильной математике. Напомним, всего участниками ЕГЭ в этом году станут почти 13,5 тысячи участников, из них около 12,5 тысячи – выпускники текущего года.

Как и прежде, для получения аттестата ребятам необходимо сдать два обязательных предмета – русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы они выбирают на добровольной основе для поступления в образовательные организации высшего образования.

Из числа предметов по выбору самым популярным, как и в предыдущие годы, остается обществознание. Его предпочли сдавать 6 727 участников, физику – 2 766, историю – 2 565, литературу – 933.

Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по информатике (на 16%), химии (на 5%), английскому языку (на 4%), биологии (на 2%). Кроме того, в 2019 году четыре участника из Барнаула, Белокурихи и Бийска планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку.