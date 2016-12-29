Lexus оказался в кювете после аварии на трассе Барнаул – Бийск. Фото
Вторым участником аварии стал легковой автомобиль
29 декабря 2016, 13:15
Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП произошло на трассе Барнаул — Бийск в четверг, 29 декабря. По предварительной информации, случилось столкновение автомобиля Lexus и легковушки.
"Бийск — Барнаул. Lexus вроде в лоб", – отмечает очевидец в паблике Barnaul 22. На снимках видно, что столкновение было действительно очень сильным. На месте работает "скорая помощь".
Lexus в результате аварии оказался за пределами трассы.
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