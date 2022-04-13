Лейкоз крупного рогатого скота бушует почти в 200 населенных пунктах Алтайского края

В Алтайском крае не удаётся решить проблему лейкоза у крупного рогатого скота. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на краевое управление ветеринарии.

Неблагополучными с точки зрения лейкоза КРС признали 195 населённых пунктов региона. Наибольшее количество сёл, в которых выявили заболевших животных, в Заринском, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Усть-Пристанском, Целинном и Шелаболихинском районах.

При этом в 11 населённых пунктах Тюменцевского, Каменского, Родинского, Крутихинского, Панкрушихинского и Шелаболихинского районов выставили различные ограничительные мероприятия.

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Прочее В нескольких районах Алтайского края объявили карантин из-за лейкоза у коров

В краевом управлении ветеринарии считают, что при проведении дальнейших исследований общее число очагов может увеличиться.

Осенью 2021 года сообщалось, что в семи районах Алтайского края вводился карантин из-за лейкоза у коров.

Справочно: лейкоз крупного рогатого скота — хроническая неизлечимая болезнь, вызываемая РНК-содержащим вирусом. Животные могут заразиться ею через кровь, молоко, средства ухода, инструменты ветеринаров, доильное оборудование, при естественном осеменении. Использовать в пищу молоко больных коров нельзя, с этой болезнью они подлежат убою. В 2020 году на убой из-за лейкоза в Алтайском крае отправили 2 456 голов скота. В 2021 году — 1 589 голов.