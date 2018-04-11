Лежаки и биотуалеты: мэрия Барнаула готова потратить на пляж 380 тысяч
Подрядчик не только приведет в порядок остров Помазкин, но и запустит автобусный маршрут от Речного вокзала
Комитет муниципального заказа Барнаула объявил ежегодный аукцион по обустройству городского пляжа на острове Помазкин. Начальная цена контракта составляет 380 тысяч рублей, следует из материалов сайта Госзакупок.
В числе работ, которые обязуется выполнить победитель тендера, получение санитарно-эпидемиологического заключения, обследование дна, обозначение буями зоны купания, охрана территории, установка биотуалетов, кабинок для переодевания, лежаков, зонтов, урн для мусора, вывоз ЖБО и ТБО, организация работы спасательной службы, организация парковки, охрана территории и др. Кроме того, исполнитель обязуется предоставить не менее двух автобусов (с числом посадочных мест от 11 человек) для доставки населения на пляж. Транспорт будет ходить от Речного вокзала до острова Помазкин с периодичностью в 20 минут.
На территории пляжа будет находиться 10 кабинок для переодевания и такое же количество беседок и зонтиков, 4 душевые кабины, камера хранения, спасательная вышка, медпункт, 7 биотуалетов, 50 лежаков. Спасательный пост должен иметь в своем распоряжении две лодки, а также по 10 спасжилетов и кругов. При входе на пляж будут находиться шесть информационных баннеров.
Заявки на конкурс принимаются с 10 по 18 апреля, аукцион будет разыгран 23-го числа. Источник финансирования — бюджет города. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 31 августа текущего года. Пляж должен быть полностью готов к открытию уже 1 июня. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные НКО.
Напомним, в прошлом году аукцион выиграло барнаульское ООО "Майами-Импорт" (основной профиль компании — оптовая торговля одеждой и обувью), согласившись выполнить все вышеперечисленные работы за те же 380 тысяч рублей.
В 2017 году барнаульский пляж заработал 17 июня.