Лица Победы: они познакомились на войне, которая закончилась в сентябре 1945-го

В мае вся Россия будет отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Но для многих бойцов война закончилась только в сентябре 1945 года. В их числе – Иван и Надежда Варавины. Они познакомились на этой войне, пережили ее и вырастили детей. ИА "Амител" продолжает публиковать рассказы читателей портала о людях, которые выстояли и победили в те страшные сороковые. Наша читательница Елена Жилякова рассказывает о своих бабушке и дедушке, которые подарили жизнь ее маме.

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Иван Трофимович Варавин был призван в Красную Армию в 1938 году из Курской области. Великую Отечественную войну встретил на Дальнем Востоке в звании сержанта интендантской службы.

С первого дня Великой Отечественной войны все части и соединения Дальневосточного военного округа были приведены в боевую готовность. На фронте с немцами решалась судьба страны. Но обстановка на Дальнем Востоке оставалась также чрезвычайно напряженной: в Маньчжурии сконцентрировались японские войска, численность которых достигала одного миллиона человек!

Подписанный с Японией в апреле 1941 года договор о нейтралитете мог быть в любой момент разорван японской стороной. От последнего шага союзника Германии удерживали советские войска на дальневосточных рубежах. Кроме охраны границы воинские подразделения СССР на Дальнем Востоке готовили кадры для действующей армии на западном фронте.

Героическими усилиями всего советского народа гитлеровская Германия была повержена. Капитуляция Германии в мае 1945 года означала конец войны на европейском континенте, но на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана война продолжалась до сентября 1945 года.

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В октябре 1942 года, после прохождения учебы на курсах ускоренной подготовки комиссаров для фронта, Иван Трофимович получил воинское звание политрука роты на должности комиссара роты и получил назначение в Приморский край на должность замкомандира роты по политчасти. Эта рота имела статус "загранотряда" и вошла в историю под легендарным названием "Ни шагу назад".

В январе 1943 года Иван Трофимович познакомился с Надеждой Кириченко. Надежда была старшим сержантом отдельного батальона связи в должности старшего повара. Встреча оказалась судьбоносной. С тех пор они были вместе всю жизнь.

Война для них закончилась 3 сентября 1945 года. Но служба Ивана Варавина в Вооруженных силах СССР продолжалась до 1955 года.

За годы войны старший лейтенант Иван Трофимович был удостоен множества боевых наград: медалью "За боевые заслуги", орденом "Красная звезда", орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией", медалью КНДР "За освобождение Кореи". А главной наградой для теперь уже Варавиной Надежды Кирилловны стало рождение в 1945 году старшей дочери.

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