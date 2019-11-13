Лихач на Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб в Барнауле
13 ноября на трамвайных путях около остановки "Санаторий "Барнаульский" произошло ДТП
13 ноября 2019, 15:02
По сообщению в социальных сетях, в Барнауле около остановки "Санаторий "Барнаульский" водитель на Renault Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. В связи с этим движение трамваев остановлено.
Судя по фотографии, опубликованной в паблике Barnaul 22, у Duster снесен бампер.
О пострадавших пока не сообщается.
Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД, информация по данному ДТП пока не поступала.
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