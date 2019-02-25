Ликвидирована коммунальная авария, оставившая барнаульцев без воды

Специалисты ликвидировали повреждение на водопроводе на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Как ранее информировал портал Amic.ru, порыв произошел минувшей ночью на водопроводе диаметром 100 миллиметров. Под ограничение водоснабжения попали жилые дома в Железнодорожном и части Октябрьского районов, а также 20 детских садов, семь школ и девять организаций здравоохранения.

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В данный момент специалистами водоканала проводятся работы по восстановлению водоснабжения, которые могут занять от двух до трех с половиной часов.