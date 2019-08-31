Лисенок бегает по улице Балтийской в Барнауле. Кто потерял?
Ранее из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" сбегала носуха, которую ловили в течение дня
31 августа 2019, 14:17
Лисенка заметили в Барнауле в субботу днем, 31 августа, на улице Балтийской, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Рыжий малыш бегает по тротуарам и проезжей части", – рассказывают очевидцы. "Кто потерял?" – интересуются жильцы местных домов.
Ранее из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" сбегала носуха, которую ловили в течение дня.
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