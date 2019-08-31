Лисенок бегает по улице Балтийской в Барнауле. Кто потерял?

Лисенка заметили в Барнауле в субботу днем, 31 августа, на улице Балтийской, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Рыжий малыш бегает по тротуарам и проезжей части", – рассказывают очевидцы. "Кто потерял?" – интересуются жильцы местных домов.

Ранее из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" сбегала носуха, которую ловили в течение дня.