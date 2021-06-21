Лишняя нагрузка. "Новые люди" предложили заменить кассовые аппараты мобильным приложением

Партия "Новые люди" выступила с инициативой отменить обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса. Партийные эксперты уверены, что сейчас на плечах предпринимателей лежит лишняя финансовая нагрузка. И предлагают заменить привычные кассовые аппараты специальным мобильным приложением. Бизнесу, по мнению специалистов, станет проще работать, а качество услуг останется на прежнем уровне.

На покупку кассового аппарата в среднем приходится потратить от 15 до 30 тысяч рублей. Кроме того, нужно заплатить за регистрацию в налоговой и лицензионное программное обеспечение. В партии убеждены, что эти затраты мешают многим начинающим предпринимателям поскорее "раскрутить" своё дело и начать получать прибыль. Кроме того, использование специального приложения помогло бы вывести часть бизнеса из "серой" зоны, отмечают эксперты.

"В Алтайском крае доля сотрудников сферы малого и среднего бизнеса составляет почти 15% от общего числа работников. Это 159 тысяч человек. Необходимо создать для них условия, при которых они могли бы работать законно и открыто, перечисляя в бюджет все полагающиеся налоги. Ведь эти деньги потом идут на образование, медицину, инфраструктурные проекты", – считает представитель "Новых людей" в Алтайском крае Ксения Киреева.

Сейчас работать без касс могут только индивидуальные предприниматели, у которых нет наёмных сотрудников, да и то не все: для некоторых правительство предусмотрело отсрочку. Но особые правила для них закончатся уже 1 июля, и придётся обязательно работать с кассовым аппаратом. А количество товаров, для которых нужна специальная маркировка тем временем только увеличивается. Предполагается, что уже к 2024 году она будет обязательна для всех видов товаров и услуг. Тогда торговать без кассы станет в принципе невозможно.

"Развитие малого бизнеса должно стать основой для экономики Алтайского края. Вместе с тем сейчас люди, которые решили открыть собственное дело, нередко сталкиваются с административными барьерами. Введение специального мобильного приложения могло бы помочь предпринимателям, не снижая при этом качество товаров и услуг", – подчеркнул кандидат в депутаты Госдумы от "Новых людей" по Алтайскому краю Владислав Вакаев.

Идея замены касс приложением, кстати, не нова. В 2019 году об этой инициативе положительно отзывался экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Но тогда дальше обсуждений дело не зашло. Теперь же партия "Новые люди" намерена детально проработать проект, подать документы и внести соответствующие поправки в закон.