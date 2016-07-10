Ливень затопил улицы в поселке Южном в Барнауле. Фото
Потоки воды вновь залили улицы в краевой столице после дождя
10 июля 2016, 21:02
Фото: vk.com/barneos22
Ливень, прошедший вечером в воскресенье в поселке Южном в Барнауле обернулся потопом, сообщают пользователи соцсетей.
Так, горожане активно обсуждают фотографии, опубликованные в паблике Barnaul 22, на которых видно, что вода очень плохо уходит с дорог.
Читайте также: Утренний ливень превратил дороги Барнаула в бурлящие потоки воды. Фото
Отметим, в последние недели сильные дожди в Барнауле приводят к тому, что в региональном центре городские улицы превращаются в реки.
Комментарии
Новости партнеров