Ливень затопил улицы в поселке Южном в Барнауле. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Ливень, прошедший вечером в воскресенье в поселке Южном в Барнауле обернулся потопом, сообщают пользователи соцсетей.

Так, горожане активно обсуждают фотографии, опубликованные в паблике Barnaul 22, на которых видно, что вода очень плохо уходит с дорог.

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Отметим, в последние недели сильные дожди в Барнауле приводят к тому, что в региональном центре городские улицы превращаются в реки.