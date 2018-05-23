Ливневку начнут строить в Барнауле в рамках проекта "Горнозаводской город"

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Вскоре в старой части Барнаула начнется строительство ливневой канализации в рамках проекта "Барнаул - горнозаводской город". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Строительные работы пройдут на улицах Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистический. Также в рамках работ по благоустройству тротуары замостят брусчаткой, будет установлено наружное освещение, скамьи и урны. На улицах разобьют газоны, посадят деревья и кустарники разных видов (калина, примула, туя, хоста).

На реализацию проекта потребуется 96,7 миллиона рублей, которые будут выделены из краевого и городского бюджетов. Конкурсной процедурой определен подрядчик для выполнения работ - ООО "Строительно-монтажная компания ВиКС".

Ранее в рамках заседания рабочей группы были обсуждены основные этапы работ.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев заявил, что комитет разработал схемы организации дорожного движения на время строительства, определил пути объезда для водителей, а также изменения маршрутов общественного транспорта.

Подчеркивается, что в рамках проекта будет проложено 800 метров ливневки, сток будет направлен на очистные сооружения на улице Чехова, которые также были построены в рамках создания инженерной инфраструктуры туркластера.