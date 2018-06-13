Ливни, грозы и град: Алтайский край 14 июня живет в режиме шторма

Фото: ti71.ru

Алтайский край в четверг, 14 июня, живет в режиме шторма — в регионе в этот день обещают сильные осадки и шквалистый ветер.

"На большей части территории дожди, местами грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град", - информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +18...+23 градуса, в восточных районах до +28 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров, при грозах шквалистое усиление до 25 метров.

Читайте также: Из шторма с грозой в жару до +32: какая погода ждет Алтай на этой неделе

В Барнауле также ожидается ливень с грозой и градом. Днем в краевой столице будет +21...+23 градуса. Ветер западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров.