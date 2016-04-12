Ливни и мокрый снег ожидают Алтайский край 13 апреля
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов края
13 апреля 2016, 05:02
Фото: vk.com/barneos22
Осадки в виде сильных дождей и мокрого снега ожидаются в среду, 13 апреля, в большинстве районов Алтайского края.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в предгорьях вероятны ливни. В утреннее время по краю туман.
Температура днем +5…+10 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 метров.
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В Барнауле в среду дождь, временами с мокрым снегом. Днем +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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