Ливни и мокрый снег ожидают Алтайский край 13 апреля

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Осадки в виде сильных дождей и мокрого снега ожидаются в среду, 13 апреля, в большинстве районов Алтайского края.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в предгорьях вероятны ливни. В утреннее время по краю туман.

Температура днем +5…+10 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 метров.

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В Барнауле в среду дождь, временами с мокрым снегом. Днем +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.