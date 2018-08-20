Лодка с туристами лопнула на Катуни, погибла молодая жительница Барнаула

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Молодая жительница Барнаула утонула в Катуни во время сплава — по факту трагедии проводится доследственная проверка.

В краевом управлении Следственного комитета уточняют, что ЧП случилось 18 августа в Алтайском районе.

Согласно предварительным данным, несколько жителей города Барнаула разбили палаточный лагерь на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". С собой отдыхающие привезли резиновую лодку, на которой начали сплавляться по реке.

"Течением реки лодку, в которой находилось шесть человек, отнесло к лежащему в воде дереву, отчего она лопнула. В результате произошедшего одна из туристок утонула", - отмечают в правоохранительном ведомстве.

Девушке было 22 года. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.