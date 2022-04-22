В Барнауле наградили лучших активистов Железнодорожного района

День местного самоуправления отмечали в России 21 апреля. Накануне этого праздника депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Локтев вместе с администрацией Железнодорожного района поздравил лучших активистов территориального общественного самоуправления (ТОС) своего округа.

Праздничное мероприятие проходило на базе ТОС Власихинского микрорайона. Представители власти поблагодарили активистов за участие в жизни района и вручили им благодарственные письма от АКЗС и Фонда социальных проектов Александра Локтева. Заместитель главы администрации района Анжела Багаева продолжила церемонию, вручив благодарности администрации Железнодорожного района. Награды получили председатели советов ТОС Локомотивного, Власихинского, Матросовского и Петровского микрорайонов.

На празднике также выступили артисты творческого объединения «Современники», ансамбль заслуженного работника культуры РФ Александра Михеля, местный коллектив исторического танца. Особый интерес у гостей вызвала выставка поделок, подготовленная ТОС к мероприятию.