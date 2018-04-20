Лошади, роботы и привидения: акция "Библионочь" прошла в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Всероссийская акция "Библионочь" состоялась в Барнауле в пятницу, 20 апреля. Цель данного мероприятия – привлечь внимание людей к библиотекам и книгам.

Всего в акции приняла участие 251 библиотека Алтайского края. В заведениях проходили всевозможные мастер-классы, конкурсы, выступления, выставки. Так, в научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова учили писать пером, а также исполнять народные танцы. Кроме этого, здесь проводилась экскурсия в книгохранилище, где можно было встретить "призрака Горного Инженера".

В библиотеке имени Надежды Крупской на открытии "Библионочи" выступил конный детский театр на спортивных лошадях.

Как прошла ночь библиотек в Барнауле, смотрите в нашем фоторепортаже.