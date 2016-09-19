Ловим ускользающее лето на базе "Уткуль"

Какая дружелюбная выдалась осень! Самое время отправиться на природу. База отдыха "Уткуль" приглашает гостей насладиться ускользающими частичками тепла и обещает, что, несмотря на сентябрь, скучно не будет. Здесь вас ждет только хорошее настроение и заряд бодрости и сил на всю зиму.

Базу отдыха "Уткуль" окружает осенний лес, где спрятались маслята, грузди, опята и другие грибы. Без вкусной добычи не уйдет ни один путник.

Любители порыбачить по достоинству оценят озеро, расположенное на территории базы. Не стоит расстраиваться и тем, кто еще не умеет удить рыбу – опытные инструкторы расскажут и покажут все тонкости ловли, и уже через несколько часов вы сами вытащите свой первый улов.

Конечно же, не стоит забывать о пикниках. Берег озера – чудесное место для дружеских посиделок, здесь можно и приготовить пойманную рыбку, и поджарить собранные грибы. А какой волшебный вид приобретает вода на фоне заката!

В гостинице можно поиграть в бильярд, аэрохоккей, настольный теннис и другие игры, а после достойных состязаний отдохнуть и расслабиться в русской бане.

Не забыли на базе отдыха и о юных гостях. Для радости малышей работает контактный зоопарк. Совсем недавно в зоопарке появились еще два новых постояльца – лошадь Матильда с жеребенком Лаской.

Также юные непоседы придут в восторг от детской игровой комнаты. Здесь есть горка, сухой бассейн, различные конструкторы и многое другое для активной и веселой игры. А любители красок и кистей смогут почувствовать себя настоящими художниками за мольбертом и запечатлеть краски осени на бумаге.

База отдыха "Уткуль" расположена в 143 км от Барнаула в живописном месте на берегу одноимённого озера. Благоустроенная гостиница на 14 номеров (два из них рассчитаны на семьи с детьми), три деревянных домика со всеми удобствами и все, что нужно для полноценного отдыха вдали от шума цивилизации.

Подробности по телефонам (3852) 500-264; 533-746 или на сайте уткуль.рф