Ловись, рыбка:как дамы на Алтае боролись за звание лучшего зимнего рыболова

Фото: Алтайский спорт

На минувших выходных в селе Шахи Павловского района состоялись краевые женские соревнования по ловле на мормышку со льда. Мероприятие прошло под эгидой Женской рыболовной лиги Сибири. Это уже вторые соревнования в этом сезоне.

Как сообщает Алтайский спорт, состязания проходили в два тура по два часа. Победу одержала Наталья Лаас, второе место заняла Ирина Артемьева, третье — Светлана Наумова. Все — из Барнаула.