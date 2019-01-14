Ловись, рыбка:как дамы на Алтае боролись за звание лучшего зимнего рыболова
В состязаниях приняли участие 17 спортсменок
14 января 2019, 10:40, Екатерина Смолихина
Фото: Алтайский спорт
На минувших выходных в селе Шахи Павловского района состоялись краевые женские соревнования по ловле на мормышку со льда. Мероприятие прошло под эгидой Женской рыболовной лиги Сибири. Это уже вторые соревнования в этом сезоне.
Как сообщает Алтайский спорт, состязания проходили в два тура по два часа. Победу одержала Наталья Лаас, второе место заняла Ирина Артемьева, третье — Светлана Наумова. Все — из Барнаула.
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