Лучше просто уйдите: что нужно делать барнаульцам при встрече со змеями

Фото: altaipriroda.ru

Минприроды Алтайского края опубликовало разъяснения относительно того, как гражданам необходимо вести себя при встрече со змеями, которых все чаще замечают в крупных населенных пунктах региона.

"В сети Интернет все чаще встречается информация о появлении змей на улицах Барнаула. Данный факт пугает жителей, так как у многих людей змеи вызывают не самые добрые чувства - страх, неприязнь. Их считают опасными, агрессивными существами. Но змеи - это обычные животные, как и все остальные", - отмечают в ведомстве.

По информации краевого министерства, фауна Алтайского края включает в себя четыре вида змей. Это:

Щитомордник обыкновенный

Гадюка обыкновенная

Узорчатый полоз

Уж обыкновенный

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Начальник отдела учета и использования объектов животного мира регионального Минприроды Евгений Батурин отмечает, что змеи, как правило, активизируются в начале мая, конце июня, а также в августе и сентябре.

"Как правило, змеи первыми не нападают: услышав шум от ходьбы, они стремятся уползти в сторону. Убивать змей не нужно. Стоит просто уважительно к ним относиться! Страшно - пройдите подальше от нее, решение простое и верное", - подчеркивает эксперт.

Правила поведения при встрече со змеей:

не подходить к змее близко;

увидев змею, либо отойти в сторону, либо спугнуть, например, создать шум, которого они боятся;

палкой отбросить змею подальше, преследовать человека змея не будет.