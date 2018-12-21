Лучше сидеть дома: снег, холод и ветер обещают в Алтайском крае 22 декабря
На дорогах в этот день будет сильный гололед
22 декабря 2018, 06:17
Фото: alau.kz
Суббота, 22 декабря, в Алтайском крае пройдет в условиях неблагоприятной погоды — в регионе ожидается морозная погода, сопровождающаяся ветром и снегом.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в отдельных районах. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Дневные температуры составят -10...-15 градусов, местами до -20 градусов.
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Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -14...-16 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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